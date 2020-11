酒店檢疫人士今起禁探訪　業界指人手不足斥政府卸責

港府早前宣布收緊一系列防疫措施,以防止出現第4波疫情,包括禁探訪酒店檢疫人士,相關措施今(18日)起生效 ,一經定罪可被監禁6個月及罰款2.5萬元。有業界批評相關措施太遲推出,而且推出法律框架前未有與業界商討,便將責任推卸給酒店,惟酒店欠缺人手配套,社會上仍然充斥種種漏洞,形容相關措施「有等於無」。

香港酒店工會主席徐考澧表示,過去大部分酒店不會容許外人探訪檢疫人士,大多都是將物資交予酒店職員再轉送,但不排除部分酒店礙於人手配套不足,會讓探訪者自行上訪檢疫人士的房間,但會提醒不要進內和逗留,強調相關情況並不常見。

徐批評,相關措施推行倉卒,而且已錯失良機,因行內早前裁員、放無薪假問題嚴重,在沒有任何配套支援下,單靠酒店前線執行,相信成效不大。他又指,現時海外回流人士已經「七七八八」,但港府仍未安排專車接送檢疫人士由機場到酒店,放任他們乘搭公共交通工具,形容相關措施「有等於無」。

食物及衞生局上周六(14日)宣布收緊防疫措施,當局在當日的新聞公布中,中文版本並沒有列出生效日期,但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18,2020」。