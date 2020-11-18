酒店檢疫人士今起禁探訪　業界指人手不足斥政府卸責

港府早前宣布收緊一系列防疫措施，以防止出現第4波疫情，包括禁探訪酒店檢疫人士，相關措施今(18日)起生效 ，一經定罪可被監禁6個月及罰款2.5萬元。有業界批評相關措施太遲推出，而且推出法律框架前未有與業界商討，便將責任推卸給酒店，惟酒店欠缺人手配套，社會上仍然充斥種種漏洞，形容相關措施「有等於無」。

香港酒店工會主席徐考澧表示，過去大部分酒店不會容許外人探訪檢疫人士，大多都是將物資交予酒店職員再轉送，但不排除部分酒店礙於人手配套不足，會讓探訪者自行上訪檢疫人士的房間，但會提醒不要進內和逗留，強調相關情況並不常見。

徐批評，相關措施推行倉卒，而且已錯失良機，因行內早前裁員、放無薪假問題嚴重，在沒有任何配套支援下，單靠酒店前線執行，相信成效不大。他又指，現時海外回流人士已經「七七八八」，但港府仍未安排專車接送檢疫人士由機場到酒店，放任他們乘搭公共交通工具，形容相關措施「有等於無」。

食物及衞生局上周六（14日）宣布收緊防疫措施，當局在當日的新聞公布中，中文版本並沒有列出生效日期，但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18,2020」。