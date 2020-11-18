自願參與「安心出行」被質疑成效低　薛永恒：暫無計劃強制

政府前日(16日)推出「安心出行」流動應用程式，市民可掃描張貼於場所的二維碼以該程式記錄曾到訪的場所，代替資訊科技界議員莫乃光提出質詢的議員李慧琼今早(18日)表示，程式作為其中一個追查病傳播鏈的重要措施，其他地區比香港決斷得多，不單止要求食肆和可能出現的人流地方必須放置二維碼，亦有專人監督來訪者必須掃描二維碼作為記錄，但香港只提供給市民自願參與，她質疑計劃成效低，詢問政府會否要求到食肆和商場等人流密集的地方加裝二維碼，以及市民必須掃描二維碼。

創新及科技局局長薛永恒回覆時指，政府現時無計劃強制市民必須掃描二維碼才能進入場所，強調計劃目標是便民利民，提供多一個工具給市民進行出行記錄，最重要是當場地有確診者進入，系統便會發出通知，市民便可得悉感染病毒的風險，只要市民參與，均會一同受惠，他希望多些市民使用程式。

他又表示，政府推出應用程式，有助降低病毒進一步擴散風險，市民可自願參與，至今超過1萬間公私營場地參加計劃，證明市民支持政府施政抗疫。

薛永恒續說，市民毋須登記任何資料便可使用，資料會加密存放在用戶手機，不會備存在政府或任何其他系統裏，並會在31日內自動刪除，程式不會使用流動電話內的定位功能，而是採用AES256加密標準，保護儲存在手機裏的出行記錄數據。他表示，當局在過去數周積極聯絡不同業界，期望更多場所和行業營運者參與計劃。