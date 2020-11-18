約10萬基層學童申請資助購買電腦　為過去2學年總數3倍

疫情期間學生只能靠網上學習追趕進度，惟許多基層學生礙於家中沒有電腦而影響成效。教育局局長楊潤雄今（18日）回覆書面質詢時表示，今年3月已放寬關愛基金計劃，援助所有「停課不停學」的基層學生購買電腦裝置，截至11月初，共收到約800間學校的申請表，較上學年增加約1.9倍；預計本學年可惠及約10萬名學生，為過去2個學年受惠學生總數的3倍。

楊表示，該局本年8月曾提醒學校有關安排，並獲超過75%學校表示本學年將參加計劃，其餘則表示已安排校本措施支援有需要的學生，例如借出流動電腦裝置予學生，或為其申請其他援助項目。截至11月初，已有約800間學校遞交申請表，預計受惠學生約10萬人，但實際人數仍有待學校完成採購後向該局提交報告作實。

關愛基金自2018/19學年起資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，但計劃要求只能讓進行電子教學的學生受惠，於今年3月中，教育局終在民間呼聲下放寬計劃至所有「停課不停學」的基層學生。