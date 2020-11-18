疫情下困獸鬥　調查指7成精神病患受到照顧者情緒影響

疫情下人人自危，導致精神高度緊張，尤其照顧者更是心身疲累。有調查研究疫情期間照顧者高情緒表達（High EE）對精神病患者的影響，包括批評、敵視、情感過度投入3種行為。調查結果發現，高達72%精神病患者指受到高情緒表達影響，研究團隊認爲，比例大增或與疫情下留家時間提升，雙方易生摩擦有關，建議政府加強家庭支援，長遠增加暫宿服務供應。

高情緒表達行爲包括三方面，分別為批判、敵意及情緒過度投入。是次調查由香港明愛聯同香港大學負責，於今年8至10月進行，以電話形式訪問了303名分別患有思覺失調、其他思覺失調病系、抑鬱症和其他情緒病系的精神病患者，調查分別就照顧者高情緒表達行爲作出分析，以了解以上行為對精神病患者的影響

調查使用「簡明中文版情緒表達水平量表」作為測量工具。結果顯示，患者感受到照顧者高情緒表達的比例達71.62%，比例較以往調查32.7%的數字大增。調查又發現，在不同精神病症中，妄想症、躁鬱症等其他重性精神病參加者感受High EE的比例更高達82.35%，思覺失調患者比例為62.96%，抑鬱症患者比例則為72.27%。每多一歲，精神病患者感受到高情緒表達的風險就愈高。

研究團隊認爲，結果反映在疫情期間，患者與照顧者相處時間增加，摩擦亦隨之增加，但社區精神健康服務卻減少，導致其比例偏高，建議社會應考慮增加暫宿服務的供應，讓患者與照顧者彼此有冷靜的空間。