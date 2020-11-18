周梓樂案：沒顧慮傷者情況　警指揮官稱有「更高層次的考慮」

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（18日）繼續，事發當晚負責在現場附近掃蕩的衝鋒隊指揮官黃家倫繼續作供，承認是他下令向停車場內射催淚彈。至於被質疑沒有跟進停車場內的傷者，沒有考慮傷者在當時有堵路的情況下可否被送往醫院接受適時急救，他就回應指當時處理停車場內的暴力示威者是「更高層次的考慮」，而且消防和救護人員表示不需協助，故他就繼續掃蕩行動。

高級督察黃家倫接受代表周梓樂父母的大律師盤問，被問及當晚他是否經過深思熟慮，才指示下屬向停車場發射多枚催淚彈，他表示當時要驅散停車場內近50名正使用致命武器的人士，而催淚彈的效果只會讓人不舒服，故經評估決定發射。

他並指有考慮過停車場內會有汽車正行駛，但催淚彈要飛越行人路、泊車位才能到行車路，故他認為不太可能擊中行駛中的汽車。至於催淚彈是否只限戶外地方使用，黃則回應指要視乎實際情況而定。

黃又被質疑，他收到上司的指示撤退後便即時離開停車場，沒有考慮是否需要折返去處理傷者，或考慮傷者能否順利被送往醫院搶救。黃回應，當時「更高層次的考慮」是處理停車場內的隱藏暴力示威者，以保障傷者、消防救護人員的安全。況且消防員以人手足夠為由，表示不需警方協助，故黃才決定繼續本來的掃蕩任務。

在周梓樂父母的代表大律師盤問完畢後，裁判官指考慮到周家的盤問方向後，決定將警方列為與本研訊有利害關係人士，批准其律師向證人發問。