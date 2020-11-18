受聘做刷單打手賺取佣金　27人墮騙局被呃140萬元

近月香港失業率持續高企，有犯罪集團趁機在求職討論區、社交平台等，聲稱有「筍工」介紹，從而欺騙金錢。8月至9月期間，警方收到27名市民報案，指有人向他們招攬，聲稱可以在網上購買平台以「刷單」方式賺取佣金，從而被騙取總共140萬港元。

警方表示，網上購物平台賣家為提高貨品銷售量及關注度，會聘請「打手」進行虛擬交易，從而吸引買家購買貨品，此行為被稱作「刷單」。騙徒會先在網上社交平台發布貼文，標榜「搵快錢」、「有筍工」吸引受害人，其後透過即時通訊軟件與受害人聯絡，訛稱聘請受害人作「刷單打手」，之後會傳送一個名為「拾海唄」的網站予受害人。

當受害人進入有關網址後，便會見到有關「刷單」的介紹，內文提到「刷單」後賺取佣金的資訊，並能介紹其他朋友參與，令賺取的佣金提高，藉此提高受害人興趣及減低其戒心。

受害人會被指示到該網站登記個人帳戶，並將數千至數萬元不等的金額轉入一個本地銀行戶口，其個人帳戶便會顯示受害人注入的金額，其後受害人就會依指示在網站內購物，做到「刷單」效果，而「刷單」後只要申請退款，就能賺取相應佣金，務求令到受害人，信以為真。惟當受害人欲取回個人帳戶內的金額時，該帳戶就隨即被刪除，資金全數被騙徒騙走，網站其後更會被刪除。

警方經深入調查後，鎖定騙徒身份，並於昨日展開拘捕行動，拘捕5名中國籍男子(19至37歲)，行動中檢獲現金、銀行卡、電腦、手機等證物。被捕人士被帶署扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方續指，疫情期間網上購買十分普遍，加上失業率高企，有人在網上假裝網上商店，以「在家就可以做刷好評兼職」、有「筍工」介紹作招徠，聲稱聘請受害人假裝顧客以提高其網店的排名，銷量及信用度，「刷單」程式亦應運而生，更有教學教受害人如何輕易「刷單」，形成一種新興的「刷單」騙局。

實際上，這些網店並不存在，而「刷單」程式亦只是騙局中的一個工具。在初期，犯罪圑伙會給受害人小恩小利，退回很低的金額，以博取受害人的信任，令受害人減低戒心，並投入更多金錢務求賺取更多回報。有平台更會貼圖展示其會員已獲派多少紅利，和張貼表格列出各人已賺取的金額，從而要求受害人支付入會費。犯罪圑伙還有操作其他平台，正正利用受害人求職心切的心態，繼而騙取受害人的信任及金錢。

警方又稱，受害人以16歲至35歲的青年人最多，其次為35歲至60歲的中年人，而女性受害人佔約6成半，超過3分之2的受害人為無業、家庭主婦或學生。另外，根據資料顯示，本年截至9月，警方共接獲149宗網上求職騙案，比2019年同期多1.8倍，而今年因網上求職騙案損失的金額多達580萬港元，比去年同期上升超過7倍。