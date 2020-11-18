西九故宮文化博物館料2022年年中開幕　將展出800件文物

西九文化區的香港故宮文化博物館在2018年5月起動工，博物館今日(18日)邀請傳媒參觀，指工程進度理想，預計在不超支的情況下可在2022年年中開幕。博物館屆時會展出約800件由北京故宮博物院提供的展品，當中約20%為國寶級文物，預計每日有5000人次參觀，每年流量約150萬至160萬人次。博物館建築設計融合了三大文化，包括中國傳統空間文化、香港當代城市文化，以及中國傳統視藝文化，當中最具特色的是內部空間以層次感及序列感為主，中庭則以旋轉及疊高的方式設計，體現故宮特色。

故宮文化博物館館長吳志華指，博物館開幕後將設9個展區，目前正進行機電設備安裝工程如電梯等，預計明年第三季可以接收大樓，其後會進行內部裝修工程及組裝展櫃，再從北京運送800件文物，如藝術收藏、書畫及陶瓷等，並在2022年年中正式開幕，屆時將會設有特別展覽如書畫展覽、學習及創新中心。

另外，他續稱博物館以現代建築手法表達中國傳統藝術，將當代與傳統緊扣，並強調博物館不會超支，即使超支亦可使用備用基金。