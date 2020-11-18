惠康推1.2億元回饋方案　慈善機構已開始派發現金券

惠康超級市場在第二期保就業計劃中獲批1.84億港元工資補貼，政府要求惠康至少回饋一半金額予市民。惠康今（18日）表示，已啟動總值超過1.2億港元的「點點心意」計劃，並與超過260間慈善機構合作，本月13日已開始派發200萬張現金券及餐券予有需要人士，總值接近8000萬港元，預料年底前會完成。

惠康香港及澳門常務董事鮑敬康表示，感激聖雅各褔群會及一眾慈善機構夥伴鼎力幫忙，有關機構的社區服務覆蓋極廣，有助把現金券和餐券送至不同層面、有需要的人士手上，未來會繼續與慈善機構齊心協力，為弱勢社群送上關懷和支援。

「點點心意」計劃包括派發現金券及餐券、「Yuu Give Back」計劃、「日日有低價」計劃等。惠康預計會派發100萬張現金券及100萬張餐券，而惠康員工亦能受惠，現金券會以小冊子形式派發，包括4張50港元現金券，以及4張價值28港元餐券，總值312港元；另通過「Yuu Give Back」計劃配對捐款最多500萬港元；「日日有低價」計劃將鎖定超過300款日常貨品價格至少到明年3月31日，以回饋市民大眾。

獲取現金券和餐券的市民可在所有惠康門市使用現金券，每次可使用多張，而市民亦可憑餐券到全港大部分7-Eleven店舖換領餐盒。