本地醫生不足「做到爆」　食衞局研引入海外受訓醫生機制

立法會今午（18日）召開會議，討論由議員張宇人提出的「制訂輸入非本地培訓醫生新機制」無約束力議案，現時本港醫療服務嚴重不足，醫生數目未能配合人口增長和老化的需求，希望政府訂定新機制，另一議員蔣麗芸引述東網報道，指公立醫院環境差，人手不足，醫生反映「做到爆」。食物及衞生局局長陳肇始承認本地醫生供應不足，需要外援，未來會積極探討設立有關引入機制。

張表示，現時8成公立醫院病人見醫生少於10分鐘；急診輪候時間高達114分鐘，遠高於新加坡1成有多；專科更平均需等候2年才可診症。另本港2017年每1000人只有1.9名醫生，如要追上新加坡的醫生與病人比例，本港要新增3400名醫生，若要追上經合組織的水平，更要增加10000名醫生。

張續指，本港醫療體系面臨崩潰，結構失衡加劇，促請政府重啟海外受訓醫生來港免試執業的安排，認為免試不等於無質素，他又指本地執業試涵蓋範圍廣闊，有多年經驗的海外專科醫生，對專科以外的知識生疏，要求他們重新應考是強人所難，加上其他地方亦有免試輸入海外醫生的做法，他更笑稱，現時要醫學會會長重考中學文憑試相信都未必及格，但不代表不夠資格執業。

陳肇始回應指，當局近年大幅增加教育資助委員會醫科生的培訓學額達9成；聘請所有合資格醫科畢業生，並提供長達9年合約，預計未來5將會有超過2000名畢業生成為註冊醫生；甚至鼓勵退休醫生繼續為醫管局服務。但她認同單靠本地供應不足夠，承認需要外援，未來會積極探討設立有關引入機制。

此外，大會通過2項延展附屬法例修訂期限的擬議決議案，包括《普查及統計(2021年人口普查)令》及《2020年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)(修訂)(第12號)規例》。