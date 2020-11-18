港大首創肝臟類器官技術　破解膽道閉塞發病機制

膽道閉塞是新生嬰兒時期，最嚴重的先天性畸形疾病之一，患者肝臟的內外膽管系統因為纖維化發炎而堵塞，膽汁無法引流至十二指腸，若不及時治療，最終將發展成肝衰竭，甚至需要肝移植。該病在亞洲特別常見，在香港及內地，每1萬名新生嬰兒，就分別有1.2人及2人患有該病。香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊利用類器官培植技術，發現「β-澱粉樣蛋白」異常沉積，是膽道閉塞的發病機制，有助日後及早預防、診斷及治療膽道閉塞。

膽道閉塞目前唯一的治療方法，是進行俗稱「葛西手術」的肝門空腸脗合手術，但效果欠佳，只有60%至70%病人可恢復排出膽汁，大部分仍需面對膽管炎、逐漸肝臟衰竭等併發症。

港大研究團隊首創「人類膽道閉塞肝臟類器官」技術，在培植皿模擬真實體內器官環境，並發現患者膽管周圍，有β-澱粉樣蛋白異常沉積。團隊及後把β-澱粉樣蛋白加入類器官，成功導致膽道閉塞特異性細胞形態產生，換言之，β-澱粉樣蛋白沉積是膽道閉塞發病及病情惡化的關鍵因素，而β-澱粉樣蛋白是「阿茲海默症」，即俗稱的「老人癡呆症」的主要病理特徵。

這項發現有助日後及早診斷膽道閉塞，在疾病形成及惡化前進行干預及預防。另外，用以治療阿茲海默症的抗β-澱粉樣蛋白藥物及相關治療已達臨床試驗階段，相信有助進一步改善治療成效。而且，膽道閉塞肝臟類器官以病人為基礎，有望準確複製病人的病理生物學情況，推動膽道閉塞和相關疾病的精準醫學。

今年19歲的黃卓楠是港隊攀石運動員，嬰兒時期確診膽道閉塞，約2個月大的時候進行「葛西手術」，及後雖然沒有出現嚴重併發症，但小時候需要頻繁入院及覆診。卓楠現時病情穩定，惟需要長期服用幫助膽液流通的藥物，雖然間中發燒、肚痛，但並不影響運動。領導研究的香港大學李嘉誠醫學院李達三博士研究中心總監、李樹培基金教授(外科)兼外科學系小兒外科講座教授譚廣亨表示，該研究發現有望幫助更多如卓楠般的膽道閉塞患者，透過找出發病機制，改善外科手術的成效，甚至預防該疾病。