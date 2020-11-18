妻子死後5物業全歸名下　張祺忠聲淚俱下稱沒深究

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，張今日（17日）繼續作供，控方盤問時直指他是因為錢銀問題，擔心妻子會將他之前開出的多張「空頭支票」拿去兌現，所以才向對方落手，根本就與妻子侮辱他跟他吵架等事情無關。張矢口否認，強調事發時自己有抑鬱症。

控方質問張，他殺人時其實很冷靜且清楚自己在做甚麼，就如他在工程學系做實驗一般，而非受抑鬱症影響判斷力。但張強調，他也是後來從精神科醫生處得知，自己當時患有抑鬱症，而案發前他亦未曾看過精神科醫生。

控方指出，他殺死妻子根本與妻子和女兒吵架，以及妻子侮辱他等事情無關，真正原因是妻子在未經他同意下將他開出400萬港元支票存入新開的銀行戶口，他擔心她會把另外兩張合共1270萬元的兌現，才會用電線勒死她。不過張否認控方此說法。

控方亦向張祺忠提到，他與妻子是以「長命契」方式持有共同持有的5個物業，而在妻子死後，他便會成為該5個物業的唯一持有人。張聞言即情緒激動，並哭着回應：「講真依家邊個名都好。。。依家都死咗。。。」，其後更泣不成聲。到他冷靜過來後，他就回答：「據我理解長命契即邊個長命就邊個持有」，但強調他在買樓時「無問過Tina(死者）死後係咪我攞哂」。

另外，張祺忠亦承認在殺死妻子後，仍有打電話給她及向她發短訊，並特意告知警方，目的是為了掩飾。他又指，警方於8月26日帶同搜索犬到宿舍及辦公室作全面搜查，並在宿舍取走曾裝著死者屍體的藍色篋，他當時其實非常擔心「隻狗會聞到篋有嘢」，故警方問他問題時他都「無心機求其答」。