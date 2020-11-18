維園年宵檔競價激烈粗口橫飛　檔王以5萬元成交高去年近2倍

一連2日的2021年維園年宵攤位競投今日(18日)結束，昨日(17日)競投現場反應冷淡，逾半攤位以底價成交，更有多達13個檔口未有人承接。今日競投情況遠較昨日激烈，多個攤位叫價次數逾30次，其中「166號」更被人以5萬港元投得，比去年1.7萬港元高近2倍，為底價的9.2倍，冠絕各攤位。參與競投人數高峰時更逾50人，且不時有競投者大動肝火，現場粗口橫飛，需食環署人員調停。

現時175個維園攤位已完成競投工作，今日競投的55個濕貨攤位拍賣中，無攤位以底價成交，爭持相當激烈，更有12個攤位逾30次叫價，其中132號攤位叫價近60次，終由「蘭花大王」楊小龍以4.9萬港元成交，成為維園第二高價攤位。為了爭奪「心頭靚位」，場內競投者叫價不時你來我往，有人揶揄對方「帶唔帶夠錢呀」之餘，亦有人大叫「畀吓面好喎」，甚至競投前後以粗口發洩、激動站起，需食物環境衞生署人員出動調停。

有「桃花大王」之稱的劉海濤指，以往維園攤位成交價可達6萬至7萬港元，今年價錢「算平」。他認為，由於港人未能外出旅遊，若屆時本港沒有大爆發，「(香港人)一定行花市，買唔買一件事，見到咁多人都一定開心」，又認為中國人習慣農曆新年行花市感受氣氛，故看好今年銷情。被問到他今日競投時「滿場飛」，他解釋是希望大家「唔好爭，唔好嘈」，「和氣生財，喺維園見到面阻阻有咩意思」。

食環署早前宣布，農曆年宵市場將在明年2月6日至12日舉行，因應新冠肺炎疫情，取消乾貨及快餐攤位，僅提供面積較大的濕貨攤位，集中銷售年花。