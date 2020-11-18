辯稱因社運返家暫避獲接納　旺暴案被告脫不守監管令罪

一名因參與2016年農曆新年角暴亂案而被判囚2年4個月的男子，去年獲假釋後涉嫌三度沒有依時返回懲教署中途宿舍，違反《囚犯（監管下釋放）條例》。他否認3項不守監管令罪，今（18日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官接納被告的解釋，指當時社運熾熱，被告下班後選擇回家暫住亦屬合理。

28歲被告吳挺愷，報稱無業。控罪指他於2019年11月11日、13日及14日，無合法權限或合理辯解而不遵守於2019年5月20日向他發出的監管令條件，即必須入住百勤樓，直至他被要求或得到批准居住在其他地方為止。

控方案情指，2019年11月11日，被告理應在荃灣下班後盡快返回宿舍，惟當晚約7時他告訴監管人員說要遲到，並解釋因社會運動導致交通阻塞，故先行回家，待安全後才回宿舍。隨後兩天，被告均以社會運動為由，沒有依時返回宿舍。

裁判官裁決時指，去年11月是社運最熾熱的時期，曾發生西灣河開槍事件、「三大罷（大三罷）」及「幾間大學嘅事件」，認為被告因應社運，而在下班後回家暫避，實屬合理。

此外，被告的監管令在11月19日便結束，法庭不相信他會違反命令，令自己前功盡廢。而事實上，證供顯示被告在案發的3天，均曾傳訊息通知監管人員相關情況，只是監管人員沒有即時回應。

裁判官又批評懲教署主任李子華作供如同「唧牙膏」，供詞不盡不實，例如李聲稱不清楚事發時段是否有示威，但裁判官認為說法難以置信，因事件已經過傳媒廣泛報道，且作為監管釋囚人員，他不可能是個不問世事的人。