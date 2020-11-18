城大理學院開辦3個新課程　學生畢業後可獲法律及理學雙學位

香港城市大學公布，理學院明年將開辦3個新的學士學位課程，提供未來需要的人才。新課程分別是環球精研與科創課程、法律學學士與理學士（計算數學）雙學位課程，以及與英國愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦的雙聯學士學位課程，3個課程分別提供10個至20個學額不等。其中法律學學士與理學士（計算數學）雙學位為全港首創課程，望培訓擁有法律知識及數理分析能力的專才，兩方面的技能有助分析及處理法律相關的案件。

城大理學院院長陳漢夫表示，該校的環球精研與科創課程以研究主導，學生第二年可選擇主修科組，在著名學者的指導下從事自選的獨立研究。學生除了會到海外進行學術交流及學習，更有機會到本地或海外科創公司實習。課程結合科學新知與創新技術，教導學生申請專利的技巧，以及有關知識產權、創業和商業策劃的知識。

至於法律學學士與理學士（計算數學）雙學位課程，學生可通過法律理論與實踐及數理邏輯的訓練，掌握概率及統計、量化分析及形式邏輯等方面的重要技能，協助分析及處理相關案件。

城大法律學院院長陳清漢表示，隨着創新科技產業發展，衍生更多與科學及數據相關的案例。因此，兼備法律知識及數據分析能力的專才，於就業市場大受歡迎。

明年理學院多與兩所著名院校的合作，理學士（計算數學）及理學士（化學）學生可分開選擇到英國愛丁堡大學及曼徹斯特大學。學生先在城大修讀首兩年課程，然後到海外大學完成餘下兩年的課程，完成學位要求後將獲頒2個學位，分別由城大及海外大學頒發。

香港工業總會主席葉中賢認為，城大新開辨的環球精研與科創課程回應了市場對科研及創科專才的需求，而總會亦將為修讀此課程的學生提供實習機會。