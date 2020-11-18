民主派憂來年民政局再削區會撥款　建制：泛民杞人憂天

民政署於今年4月中，以應付包括疫情在內的突發情況為由，向各區削減共1370萬港元的相關撥款。

今屆區議會有17區由民主派主導，換屆近1年曾上演連番鬧劇，不單多次有民政事務專員在開會期間帶同其他官員離場，今年度各區區議會更遭民政事務總署削減撥款。在目前政府和泛民極為對立的政治形勢下，民政事務局向區議會「閂水喉」，被質疑藉此進一步封殺民主派，但有建制派區議員認為有關想法並沒必要。

政府自2008年推出「社區參與計劃」，每年會向區議會撥款推行有關項目，其中在上屆區議會任期最後一個財政年度，即2019/20年度，18區合計獲撥款4.6億港元。按照今年度《財政務算案》，當局在2020/21年度同樣就有關計劃撥款4.6億港元，惟民政事務總署於今年4月中，以應付包括疫情在內的突發情況為由，向各區削減共1370萬港元的相關撥款，改調撥予可由總署自行決定用途的「應急費用」。

民政事務局局長徐英偉今年4月底上任後不久，回應有人形容區議會是「鬥獸場」時，反指區議會猶如「遊樂場」，只要遵守規矩就能夠玩得很開心。多區區議會隨後以「報復性措施」作回應，例如荃灣區議會於今年5月削減撥予當區民政局的其中15萬港元撥款；而被削高達150萬港元撥款、金額屬各區之冠的葵青區區議會，就通過削減當區聘請區議會秘書處職員的撥款。

不過，受疫情打擊，多項經區議會批出預算及撥款的活動無法舉行，令有關款項需要回撥區議會，多達數以百萬計的款項需要重新分配。民主派區議員擔心，當局會以今年度有大批剩餘撥款為由，下年度再削減區議會的撥款，部分區更絞盡腦汁，希望趕及今個財政年度截數前，盡量運用剩餘的資源。

深水埗區議會主席、民協的楊彧表示，無論區議會今年有否剩餘撥款，相信當局來年總會有理由削減區議會資源；又重提上月與徐英偉會面時，曾要求徐保證下年度區議會撥款不會比今年席少，但不獲正面回覆。楊又指政府今年以疫情為由撥走區議會撥款，期望明年能夠將所涉金額回撥予區議會。他又擔心政府未來會繼續削減區議會職能，甚至將區議會變為「政治花瓶」。

觀塘區議員顏汶羽則認為疫情下有多項活動未能舉行，今年度區議會被削減撥款屬理所當然。對於有部分泛民區議員擔心，當局會以區議會有剩餘撥款為由，下年度再減少撥款金額，顏認為有關想法並不必要，重申應使用資源做好防疫抗疫工作。他又強調區議員作為選民和官員間的橋樑，應盡力為選民與政府做好溝通；而政府亦應展視更大誠意，與每1位議員溝通。