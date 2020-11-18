幼師流失率連續兩年高踞12%　教育局明年完成薪級表研究

2018年《施政報告》曾公布，會以2017/18學年至2019/20年度3個學年的數據為基礎，探討設立幼稚園教師薪級表的可行性。教育局今（18日）表示，已於2019年中開始全面檢討幼稚園教育政策的推行情況，而檢討教師薪酬安排是其中一個重點，相關諮詢工作仍持續進行，預計整個檢討工作會於2021年完成。

幼師流失率近年仍持續高踞不下，過去兩個學年均達12%或以上，立法會有議員書面質詢教育局，該局表示，在諮詢工作期間，曾與辦學團體、幼稚園校長、主要幼稚園組織及教師工會、大專院校、相關非政府機構、教師及家長會面聽取意見，現階段未能提供檢討結果、預計開支及實施時間表等資料。

局方指，由於幼師薪酬安排涉及幼稚園運作及資源調撥的靈活性，業界認同必須深入探討及審慎處理，以評估設立幼稚園教師薪級表對教師團隊的穩定性、優質服務的持續發展，以及幼稚園界別靈活和多元性的影響。

教育局指，會根據近年數據及資料，就不同方案的可行性作分析，並與各持份者進行詳細的討論，諮詢工作仍持續進行，預計整個檢討工作會於2021年完成，惟現階段未能提供檢討結果、預計開支及實施時間表等資料。

另外，教育局在幼稚園教育計劃下提供過渡期津貼，以便幼稚園可挽留資深幼師，該項津貼將於下學年底。局方回應指，在檢討新的幼稚園教育政策的推行情況時，會一併考慮在聘請教師方面的實際情況。