「私了」拍攝示威者休班警　兩人普通襲擊罪成

休班男警去年9月25日晚在屯門市廣場遭「私了」，警方事後拘捕一名裝修工人和一名男生，控以他們參與非法集結和傷人兩罪，案件今（18日）在屯門法院裁決。裁判官水佳麗裁定兩被告傷人罪不成立，但普通襲擊罪成。至於工人面對的參與非法集結罪亦罪名不成立，裁判官認為他只是鹵莽行事，而且其襲擊行為不算嚴重，判他罰款3000港元。而早前已承認參與非法集結罪的男生則還押至12月2日判刑，期間索取勞教中心等報告。

案中首被告為裝修工人文振豪(33歲)，次被告則為學生湯浩源(18歲)，他們被控於去年9月25日，在屯門市廣場3樓一店舖外參與非法集結，以及傷害男子黃少華。

裁判官裁決指，根據控辯雙方呈堂的現場片段顯示，事主的證供與片段不符，例如兩名被告的衣着，以及究竟是那一位被告拿着飲品等等。此外，事主供稱遭人包圍時，有人罵他「死黑警」，但片段顯示當時只有人問他「跟邊度」，顯示他的記憶有問題。

此外，事主早前供稱，次被告曾說：「再唔打，啲狗就嚟㗎喇！」首被告和應：「打！」，言畢人群便圍毆他。但裁判官翻看片段後裁定，兩名被告和事主乘扶手電梯到達3樓時，首被告確曾揮拳打向事主，次被告亦隨即施襲，可是事主稍後遭人圍毆前，首被告已離開，只在遠處觀看，法庭認為首被告沒有說「打」，也沒有參與施襲；至於次被告在圍毆發生前已被朋友箍着並拉開，法庭認為他不一定有參與圍毆。

就次被告有否鼓動群眾施襲，裁判官指片段顯示事主遭包圍後，一名黑衣人突然在他身旁企高，兩人發生肢體衝突，其他人才一擁而上施襲，案發經過與事主說法不符，加上次被告當時已被友人拉開，法庭難以肯定次被告就是說出該番說話的人。

至於首被告面對的參與非法集結罪，首被告稱聲當晚是到商場購物，沒有參加大合唱，後來因有人指摘事主偷拍，所以才尾隨事主。裁判官指，首被告過往曾因揭發偷拍事主而獲好市民獎，認為他對偷拍較為敏感，加上他在人群聚集後不到一分鐘便離開，又沒有證據指他參與大合唱，故法庭認為他只是溫文天真，不是好勇鬥狠的人，故裁定他非法集結罪不成立。

裁判官認同首被告只是一時鹵莽，品格良好，襲擊行為不算嚴重，故准他罰款了事。至於次被告事發時表現激動，裁判官明言若非他不負責任的行為，「未必會搞成咁既場面」，故將他還押候判。