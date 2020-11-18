未檢疫急凍食品或播毒　執法部門檢2400公斤未申報冷凍海產

全球新冠肺炎疫情嚴峻，近日內地更多次於進口冷凍食品及包裝中驗出新冠病毒，情況惹人關注。澳門當局周一(16日)在一輛經關閘入境的兩地牌貨車上，查獲2400公斤未申報的冷凍魚及蝦肉，經初步檢測後未發現任何病毒，涉事貨車司機及運輸公司的負責人被帶走調查和起訴。政府呼籲業界及市民，切勿透過跨境物流及速遞等途徑，輸入未經檢疫的冷鏈食品，以減低感染病毒以及食安風險。

澳門市政署與執法部門日前舉行會議，討論加強打擊未申報檢疫的入境冷鏈食品，嚴防新冠病毒輸入風險等。當局表示，已加大對進出境旅客行李的抽查頻率外，亦對透過速遞渠道從內地及香港進入澳門的貨物進行嚴格把關，一旦發現未有依法申報檢疫的冷鏈、鮮活或動物源性食品，將查扣貨物並依法作出檢控。

另外，執法部門亦對以郵寄方式至澳門的郵包，透過X光機及CT型行李/物品檢查系統作掃描，循源頭做好風險評估及打擊規避海關監管的不法行為。

市政署則表示會密切關注疫情發展並採取各項防疫措施，除對進口冷鏈食品外包裝進行全覆蓋消毒外，已再進一步要求檢疫場所營運業者必須對整個冷鏈貨品的出廠原包裝作全面消毒，並確保貨品進入檢疫場所倉庫前及離開檢疫場所前，均須符合防疫及食品安全檢疫要求。