海天堂告前拍檔誹謗損害商譽案　原告指被告串謀《蘋果日報》抹黑

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉龜苓膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗，並索償1.5億港元。與訟雙方開始結案陳詞。原告海天堂在書面陳詞中指稱，被告蔡國強串謀《蘋果日報》及分店員工抹黑海天堂，而該報亦充當蔡的「代理人」損害海天堂的聲譽。

辯方今天在法庭陳詞強調，本案並非要審訊蔡的個人品德，案中主要爭議在於蔡有否使用非法手段，串謀《蘋果日報》或分店員工中傷及抹黑海天堂。蔡作為「吹哨人」向該報「爆料」，目的只為保障他在海天堂的權益，藉向傳媒揭發海天堂沖洗發霉龜苓膏的不良手法，從而希望海天堂作出承諾改善。

辯方表示，雖然海天堂的商譽確實因事件受到損害，但蔡只是「爆料人」，《蘋果日報》及後所做的偵查報道並非蔡所能控制，要蔡為報道內容負責並不公允。

另外，按在法庭上披露，海天堂向蔡索償1.5億港元。辯方質疑有關金額屬天文數字，遠較一般誹謗案件為高，質疑海天堂用2013年事發之前的生意額來推算賠償損失，該計算方法過於隨意，而且海天堂未有提供涉案報道的傳閱率等資料供法庭參考。聆訊明天繼續，將由海天堂作出回應。