車多路少塞爆　議員斥政府紓緩擠塞歎慢板

立法會今午（18日）繼續討論，由議員陸頌雄提出的「紓緩道路交通擠塞」的無約束力議案，指本港塞車問題嚴重，影響市民出行，無論在交通網絡規劃、運輸基礎設施甚至道路設計等均存在嚴重問題，而且政府方面持續歎慢板，促請政府盡快全面檢視有關規劃及政策，以紓緩道路交通擠塞問題。

陸表示，人多塞車的根本問題是欠缺城市規劃，每日有大量市民需要長途跋涉上班，加上屯門、元朗、天水圍就業機會少，大部分市民常常要搭車往市區工作，希望政府做好未來規劃，做到原區就業，直接解決塞車嚴重問題，同時要創造多元化就業機會，甚至考慮將政府部門搬往新發展區。陸又指，本港道路佔土地只有3.7% ，過去汽車增加接近40%，但道路增長僅6%，希望局方加快土地開拓增加道路，平均人流車流 。

另外，陸又促請政府盡快落實《鐵路發展策略2014》，直斥局方至今仍「未交功課」，7個項目僅2個有初步計劃，其餘均無影，速度之慢，完全無法解決路面擠塞，市民亦望穿秋水。

對於違泊問題，陸希望政府未來可在新公屋屋苑地下提供更多公眾泊車位，甚至智能多層泊車位等，以免大量車輛停泊路邊，造成市區道路嚴重擠塞。另亦應提供更多交通費優惠及補貼，鼓勵市民用公共交通工具出行。

議員柯創盛則展示1張九龍東觀塘道的日與夜合成圖，呈現塞車的嚴重情況。柯批評運房局做不到「運房一家親」，遇上問題只會耍手擰頭，而九龍東現時人口達100多萬，但政府卻拒絕興建新的主要幹道，對居民的訴求「左耳入右耳出」，政府於2014年稱研究興建東九龍鐵路線，但至今仍沒有落實，柯大呼失望。在增加泊車位方面，柯建議可以一地多用，充分利用政府物業作停車場。

議員陳健波則建議政府推行汽車共乘政策，讓數名車主共乘1輛汽車出行，減低汽車路面行駛數量。議員葉劉淑儀亦指，對於政府興建公屋理應支持，但政府並沒有考慮到交通的負擔能力。她以屯門掃管笏為例，指當區增加了不少私人屋苑，卻只有村巴及巴士特別線前往市區，班次疏落，反而令更多居民駕車出行，增加公路的負荷量。