政Whats噏：懲教署以在囚人士非當區居民為由　拒批區議員公務探訪

過去民政事務總署多次以議程唔符合《區議會條例》第61條訂明嘅職權為由，拒絕泛民區議員喺會上討論某啲全港性議題。估唔到呢條條例成為「萬能Key」，油尖旺區議員李傲然早前向懲教署申請公務探訪在囚人士，點知署方竟然回覆話由於嗰位在囚人士唔係住喺油尖旺，所以探訪同《區議會條例》列明嘅區議會職能無關，而拒絕佢嘅申請。

李傲然喺今年6月曾以公務探訪形式同呢位在囚人士見面，早前再申請喺今日（18日）以同一形式同對方見面，點知直到今日先收到懲教署回信。對於懲教署突然援引《區議會條例》拒絕今次申請，佢接受查詢時話覺得好奇怪同唔合理，質疑以前相安無事，但依家就突然更改標準，予人感覺係署方濫權。佢斥署方任擺龍門，而條例亦猶如變成「尚方寶劍」，只要唔合乎政府立場就會用嚟打壓民選議員。

佢又批評懲教署朝令夕改極為擾民，強調作為區議員協助在囚人士及其家人跟進法律事宜係好合理嘅事。佢相信自己係首位區議員受影響，今日已去信懲教署，要求署方開誠布公解釋有關嘅申請標準。

懲教署回覆查詢時話，唔會就個別個案作出評論，又話現行法例並冇就區議員公務探訪在囚人士訂明特別安排。區議員如要公務探訪在囚人士，須事先向該署作出申請，並提供資料同理據，確認佢有確切需要執行同區議會職能相關嘅公務，而署方會就每宗申請作考慮。