政府修例旅館酒店納入處所令　每房限4人實施日期未定

港人近期租住本地酒店度假(staycation)成風，人多聚集易有播毒風險。政府今日(18日)刊登憲報，修訂處所令及禁聚令，並宣布會將《旅館業條例》下所指的旅館(包括酒店)納入表列處所，並限制一間房內最多4人(同住家庭除外)聚集，法例修訂將於周五(20日)生效，但規定的實施日期則仍未有定案。

食物及衞生局公布，將於周五(20日)起，把在《旅館業條例》（第349章）下所指的旅館納入為第599F章下的表列處所。換言之，旅館將受處所令規管。此外，局方將禁聚令的規定延伸至處所令下表列處所中的非公眾地方（例如會址內的地方），以規管處所內的所有羣組聚集，並只有在參與者遵守處所令下發出的指示中有關聚集的規定及限制時，方可在禁聚令中獲豁免，否則參與者可根據禁聚令被票控。

至於執法人員方面，處所令及禁聚令的獲授權人員的執法權力將修改成一致，以及容許已盡合理責任以確保羣組聚集符合要求的表列處所管理人以此作合理辯解。

局方指，有關法例修訂將於周五生效，但限制旅館內的羣組聚集及加強旅館內的防控感染措施的細節及生效日期，須待政府與旅館業界商討細節後，再作決定。

香港酒店工會主席徐考澧指相關法例難以執行，包括難以證明入住者是否一家人，「唔通要帶出世紙先可以入住酒店？」他又指現時不少酒店職員正放無薪假，根本沒有人手作額外巡查，批評政府只將防疫措施轉至酒店身上。