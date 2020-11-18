再多7間小學爆發上呼吸道感染　169人中招

本港近日接連發生學校爆發上呼吸道感染，衞生署衞生防護中心今日(18日)表示，正調查7宗上呼吸道感染爆發個案，涉及7間小學，分別有20至31名學童受感染，受影響學校遍及6區，包括中西區、灣仔、觀塘、深水埗、沙田及元朗。該7間學校共168名學童以及1名職員確診。

受影響學校包括位於港島堅道的嘉諾撒聖心學校私立部、真光中學小學部、在觀塘的天主教柏德學校、聖愛德華天主教小學、位於深水埗的基督教香港信義會深信學校、位於沙田的培基小學及位於元朗的元朗朗屏惠州學校。

衞生防護中心指，以上學校正接受醫學監察，會為相關學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠肺炎病毒檢測，並會建議於未獲得檢測結果前，受影響學校停止面授課堂及活動不少於7日。

另外，廣華醫院今日公布，該院一個兒科病房自本月10日起，先後有年齡由27個月至1歲的2男1女病童，以及2名職員出現呼吸道感染徵狀。院方已為該3名病童進行所需測試，結果均對鼻病毒或腸病毒呈陽性反應。全部病童現正接受隔離治療，情況穩定，1名相關員工經已康復，而另1名員工現正休假。

個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心作出跟進，同時，院方已根據既定指引，加強感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、緊密監察該病房病童的健康情況等。