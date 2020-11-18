流感疫苗供應緊張　陳肇始指8.5萬劑疫苗月中到港供私人市場

新冠肺炎疫情未止，加上冬季流感來襲，不少市民較去年更早接種流感疫苗，以致出現流感疫苗供應緊張的情況。食物及衞生局局長陳肇始今日(18日)表示，本月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，供應本地私人醫療市場，並指2020至21年度，預算購買87.8萬劑流感疫苗，涉款8300萬港元。

根據政府資料，截至本月8日，有約16.8萬名6個月至12歲以下的兒童接種流感疫苗，接種率約為25.2%，與去年同期相若。陳指，過去5個年度，有1人於接種流感疫苗後5日至6個星期內，出現嚴重神經系統不良，但沒有人出現吉巴氏綜合症，強調流感疫苗安全有效，不良情況不一定由接種疫苗引起，有可能只是巧合地在接種後出現。

至於個別海外地區早前曾有報告指出，市民在接種流感疫苗後出現不良反應甚或死亡個案，陳表示當局向世界衞生組織及相關地區的衞生部門等進一步了解後，得悉有關當局認為未有證據顯示相關流感疫苗有安全風險，而疫苗供應商亦確認涉及的相關流感疫苗的批次並沒有供應香港。