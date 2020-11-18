扮女生網騙逾10女童裸照兼刑恐　孌童送貨工被捕

孌童送貨工人網上扮女生借傾生理問題為名，連呃10多名女童裸照並涉嫌刑恐被捕。警方早前接獲一名13歲女童報案，指她在本月經社交媒體結識一名男子，其後經不住唆使下向他發送自己的裸照，詎料遭對方以相片要挾，威逼她繼續傳送更多不雅照片。警方經深入調查後鎖定目標，昨日(17日)早上在沙田區一處住宅拘捕一名姓李(33歲)男子，他報稱送貨工人，涉嫌「促致未滿十六歲的人製作色情物品」、「刑事恐嚇」及「管有兒童色情物品」3罪被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區重案組跟進。

將軍澳警區重案組高級督察蘇子淵表示，被捕人士曾經在交友平台訛稱自己是女性，藉此廣結不同女生，以巧言騙取裸照後，再以照片威脅受害者繼續配合。警方在被捕男子的手機內共發現逾200張裸照，初步相信涉及10多名16歲以下的女童，正積極聯絡相關事主，以作進一步調查。

據悉，案中有人冒充女生，在網上尋覓女童聊天，慢慢博取信任，然後藉詞討論生理問題，以過來人自居，掦言有解決生理問題經驗，要求女童拍攝裸照讓其「看診」協助治理，待女童上釣獲得裸照後，再威脅對方繼續配合，否則將公諸於世，以騙取更多裸照。案中受害女童多達10多人，惟其中1名受害女童心感害怕，將事件告知母親，再向警方報案揭發事件，將孌童狂魔繩之以法。