「疫」境下騙案飆升94.2%　警力調回前線防治安惡化

反修例風波令大量警力用於處理示威，致賊匪有機可乘，加上新冠肺炎重創各行各業，在經濟下行的情況下，其中騙案較去年同期大幅上升94.2%，「搵快錢」罪行亦急升，其中劫案上升逾1倍，爆竊案亦升8.9%。警務處處長鄧炳強指將警力調回前線，全力防止罪案、維持治安。

今年首10個月整體罪案為52,859宗，較去年同期上升16.6%。鄧炳強指出今年上升的罪案主要集中於騙案，共有12,900宗，較去年同期上升94.2%，口罩騙案佔2000宗；勒索案升達180.7%，達1064宗，包括裸聊勒索案，相信因疫情緣故，多了市民在家上網有關。他又指，騙徒在網上隱藏身份，令市民防不勝防，警方會加強宣傳並全力調查，迄今已拘捕近百名騙徒。

另外，本港各類劫案上升逾1倍，達242宗，其中金舖及錶行劫案由去年6宗上升至今年的12宗，升幅高達1倍；爆竊案亦上升8.9%，達1841宗；店舖盜竊上升9.9%，達6418宗；車內盜竊上升28.9%，達1212宗；失車亦更大幅上升，達802宗，上升89.2%。此外，涉及三合會的相關罪案上升19.6%，達1304宗。

鄧續稱，在經濟情況轉差下，預期街頭案件如盜竊案或爆竊案或可能上升，警方會將更多資源放回前線，今年7月，負責應對示威的第三梯隊已返回前線，至10月第二梯隊亦返回前線，換言之，前線警力已全面回復至反修例風波前的水平，警方會加強預防性巡邏及採取情報主導行動，維護本港治安。