警隊吸納新血有一定挑戰　將首次在警察學院舉辦招募體驗日

警務工作艱辛危險且工時長，加上自反修例事件後，部分市民對警隊抱有誤解。鄧炳強表示，去年投考警隊人數確實下跌，幸隨着社會氣氛逐漸平穩，投考人數已有所回升，他形容招聘工作「有挑戰性」。警隊會透過吸納新血及重聘退休人員維持人手，今年度計劃增聘2543人，包括畢業生及社會有經驗人士，並於下月首次在警察學院舉行即場考體能的「一站式」招募．體驗日。此外，為維持警務人員的高質素，警隊今年成立誠信審核小組，他指相關政策得到同袍的支持。

在吸納新血方面，鄧炳強指除按以往做法，招募剛畢業的年輕人加入外，今年亦着重招募有多年工作經驗的人士加入警隊，其中有投考者年約40歲，他強調會一視同仁，相關應聘者都要通過體能測試及面試等，絕無例外。他又指：「今年投考人數有回升，特別係有工作經驗人士上升得多，估計是他們見到過去的社會事件，想幫手捍衞香港。」

警隊將於下月6日在黃竹坑警察學院舉辦招募體驗日，招聘見習督察、警員及輔警警員，屆時將會一站式招聘，包括量度身高體重、測試視力及小組面試等，以縮短遴選程序時間，投考者亦可參觀訓練設施及訓練項目。至於挽留人才方面，警務人員一般年屆55歲便會退休，現時警隊調整整體人事管理策略，重聘部分退休同事，他解釋：「想有經驗的人才，留低他們的經驗，會以延任或退休後重聘方式，讓他們留下幫手」，至今約有1000人獲重聘。

對於今年有警務人員涉嫌違法被捕，鄧直言情況「唔理想」。針對相關情況，警隊於今年5月成立誠信審核行動小組，他亦身先士卒帶頭自願驗毒。他續指，小組設立有3個目標，包括主動向違規同事作出調查；檢討及改善工作流程以堵塞漏洞，例如處理檢取財物的程序；加強督導警務人員關於誠信方面。

他又指，除已實行的驗毒計劃外，亦會要求駐守特別崗位或擬晉升的人員作財務申報，甚至交出財務文件證明。而警隊會繼續就有關方面作檢討，研究有否更多工作可做，進一步維持警務人員高質素，讓市民安心。

今年首10個月有38名警務人員涉嫌違法被捕，當中34%即13人分別涉及兩宗個案。今年被捕人數比去年同期的22人，大幅上升72%。今年的個案主要涉及個人行為，超過80%個案是由警方主動調查。