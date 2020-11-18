涉反修例被捕者40%為學生　鄧炳強寄語「要有最基本底線」

反修例風波去年6月爆發，全港烽煙四起，警隊以身犯險止暴制亂，踏浪者行動至今已有逾600名警員受傷，當中有4人尤為嚴重，至今仍然未恢復執勤，其中1人被腐蝕性液體濺中，至今已進行3次植皮手術。對於涉及反修例被捕的逾1萬人中，多達40%為學生，鄧炳強寄語年輕人：「有理想是好的，想社會有更好改變，但要有最基本底線，不犯法、不使用暴力、不襲警！」

大量年輕人違法被捕，鄧炳強表示對此感到傷感，亦對此情況大為憂慮，惟他認為要扭轉情況、改變部分年輕人不守法觀念，絕非易事。他稱：「不是靠執法就能達到，要培養他們的守法意識，改變社會認知，不能鼓吹違法行為，從根本性改善。」

面對連串示威，警隊需要大量人手應對，只好增長警務人員每日工時並取消休假，同時請「外援」招聘由多個紀律部隊人員組成的「特務警察」。鄧表示，隨着總區應變大隊的第三及第二梯隊解散，人員的工時亦大致回復正常。至於特務警察方面，警方仍不時檢討人手，並在需要時讓他們出動協助執法。

除人手方面，使用及引入武器亦值得關注及檢討，他稱，由於不想動輒使用真槍，故於今年初引入低致命性武器，包括催淚水槍、胡椒球彈手槍，相關武器亦已於早前的衝突現場亮相。至於防衞警署用的水馬，於今年11月起分階段收走。

截至今年10月底，有10,148人涉反修例反捕，當中18歲以下的佔17%。學生佔總被捕人數40%，其中有55%為大專生。至今已有2325人被檢控，其中726人已完成司法程序，有83%即603人須承擔法律後果。