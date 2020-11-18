鄧炳強無懼被美方制裁　重申「對我毫無意義」

本港今年6月30日實施《國家安全法》，警務處處長鄧炳強表示，實施前後確有很大的分別，一些以往宣揚港獨及使用暴力的人士，現在走出來說自己不會使用暴力，亦不主張香港獨立，而一些人之前主張分裂國家及勾結外國勢力的行為，亦明顯減少，顯示國安法填補以往法例的漏洞。至於他個人因此被美國政府制裁，鄧稱對他而言，只是日常使用銀行服務不太方便。

鄧炳強接受訪問時被問到會否擔心國安法實施後，激進示威活動會變得地下化及更隱密？他指警方今年2月發現多宗爆炸品及槍械的案件，顯示本土恐怖主義確實存在，至今情況已減少，但警隊絕不會掉以輕心，會一直監察，如發現有本土恐怖主義及使用暴力，會嚴正執法。另國安處舉報熱線設立的短短一周已收到約1萬條訊息。

對於被美國政府制裁，鄧炳強直言：「維護國家安全是我的責任及榮譽，如果有些國家希望我唔執行我嘅職責，而是利用一些恐嚇手法，對我是毫無意義的，只會令我維護國家安全的想法更堅定。」

被問到12名港人圖偷渡到台灣時被內地海警拘捕，本港警方卻被指將他們「送回內地」，鄧炳強指，他們干犯暴動及爆炸品案件，早已有計劃潛逃，包括買船、如何駕駛船隻、去甚麼地方躲藏及甚麼地方接應，完全是自發性，直言：「係為逃避責任的走佬行為。」他又指，警方已就案件拘捕9名協助該12人潛逃，仍在調查中。