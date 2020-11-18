警隊超級電腦分析逾5000疫情個案　成功辨識多個群組

本港自今年初飽受疫情打擊，政府跨部門進行抗疫防疫的工作，其中警隊超級電腦大派用場，例如協助追蹤病原及超級帶菌者，分析逾5000宗個案，成功辨識到多個群組，阻止病毒散播。警隊站在社會最前線，每天接觸大量人群，自然成為感染病毒的高危一族，鄧炳強指至今共有11名警務人員確診，幸全部人已痊愈，並已返回崗位工作。

鄧炳強形容超級電腦「好幫到手」，主要有3大用途，包括追蹤病原、追蹤超級帶菌者及辨識病毒傳播熱點等，至今已分析逾5000個個案，成功的背後，全靠有一班功臣。鄧表示，刑事總部下有一個部門負責超級電腦的運作，但因常駐人員不多，故由不同警區借調人員協助，該部門現時共有數十名人員參與，加入時均受過相關訓練。他指相關工作殊不簡單，並不是單單做輸入資料的工作。相關人員均有刑偵工作的經驗，要有偵探般的頭腦分析及整理好資料，才把情況向衞生署匯報。

警隊還就不同層面協助抗疫，包括主動交出八鄉少訊中心作為檢疫中心、進行與禁聚令相關的執法行動、上門突擊檢查家居檢疫人士行蹤、執行隔離工作等。面對第四波疫情一觸爆發，鄧指出，八鄉少訊中心可隨時再運作，協助抗疫的警務人員亦會繼續協助，並說：「所有同事已經準備好，一有需要隨時會幫手！」

被問及有何措施保護好前線警務人員，減低染疫機會，他表示會提高人員的警覺性，例如出入要清潔雙手及戴口罩，亦會加強設施及場所的消毒工作。此外，除會向人員提供足夠的保護裝備外，亦都強調注意裝備的使用方法，如穿着、脫下或棄置保護袍的程序。