鄧炳強總結過去一年工作　心有所信方能行遠

警務處處長鄧炳強上任後，警隊同日將座右銘改為「忠誠勇毅、心繫社會」，鄧坦言，反修例風波不乏暴力事件，警察都咬緊牙關，迎難而上，盡顯忠誠勇毅，無論有多困難亦會堅持，希望同袍能本着初心一起服務社會。他用「心有所信 方能行遠」八個字來總結過去一年的工作，同時寄語同袍，只要秉持加入警隊時服務社會、 維護法紀的信念，則無論遇上任何困難和挑戰，都能夠闖得過，走得遠。

鄧續稱，去年反修例示威初期，有同事會認為是為正義而做的事，卻反而被抹黑，他希望同事明白警隊的表現正正是要忠誠勇毅，心繫社會，並說：「我們就是靠忠誠，就是靠勇毅，服務社會，做警察就是要有這個信念，才能面對挑戰，堅持下去。」隨着反修例示威續漸平息，鄧指社會氣氛亦漸漸緩和，令警隊有更多時間接觸市民，就他們的關注的問題作出解答，重建警民互信。

除了心繫社會，「一哥」亦心繫香港美食，尤其是愛蛋撻和奶茶。他笑言，兩者除了好味道，亦令人好放鬆，亦正好代表香港情懷。此外，他就讀中文大學時已是劇社主席，更曾擔任男主角，平日雖然工作繁忙，一有空閒便會去「睇齣好戲」減壓。至於如何分配家庭時間，鄧表示，現時集中處理工作，退休後才多陪伴家人。