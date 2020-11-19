何志平專欄：沒他不行

去年春天，美國「通俄門」特別顧問調查報告完成後由法務部公開發布，全國媒體政壇都不斷的瘋狂炒作這新聞專題，好不熱鬧。在紐約大都會看守所內，我們幾個對時事政治比較有興趣的鄰居們都圍在電視機旁邊看節目，不亦樂乎的評論着。從加利福尼亞州過來的律師「阿廷」（假名）對總統特朗普有難以形容的感情。最深刻的是阿廷對特朗普的定性名言：「95％的時候他是個無腦的笨蛋，但餘下5％的時候，他是個天才！」

這天看罷有關「通俄門」新聞節目後，阿廷意猶未盡的繼續發表偉論說：「看來這民主黨佔大多數議席的眾議院是不會就此鳴金收兵的，一定會搞下去不到彈劾不罷休。這總統的位置也凶多吉少。估計特朗普亦一定會用盡所有手段來獨善其身，即管把所有朋友們賣掉也在所不惜。還有，他一定要在2020年成功連任，不然他便會身陷困境絕路，說不定會破產坐牢！」

旁邊聽着的「艾凡」（假名），是紐約的生物工程師。他問阿廷：「我們都知道你對這總統情有獨鍾，但你這樣詛咒他，是否有點危言聳聽，言過其實呢？」

阿廷一臉正經的回答：「我只是實事求是的分析情況而已，我在外邊的朋友用法律郵遞寄來那報告，馬上看個清楚。你們知道嗎？這特別顧問調查進行了整整兩年，導改了30多項起訴書，其中包括針對2016年特朗普競選團隊的幾名前成員的起訴，許多仍在審理中。調查又發出了2,000多張傳票，執行了近500份搜查令，並探訪了500多位證人。報告也特別提到了14項刑事調查。這個法律之網撒出了，且看能捉到多少條大魚呢！」

艾凡也不甘示弱的說：「要知道法務部有條文說明美國法律系統不能起訴在位總統的，所以一朝特朗普還在位當政，他大體上可以躲開了大量對他的民事和刑事訴訟，包括誹謗案以及對特朗普集團的財務稅務調查。但如果他未能贏得2020年的大選而成功連任的話，這一切都可能改變的。」

阿廷難得有知音者跟他深入的探討下去，馬上補充：「對了！他面臨最大的挑戰可能就是妨礙司法的官司。儘管這穆勒提交的440頁報告沒有說總統有陰謀勾結俄羅斯干涉2016年的美國大選，但報告裏確說存在10宗妨礙司法的行為，而最注目和關鍵的一宗就是特朗普指使前白宮律師麥克加恩解僱調查人特別顧問穆勒，這是一個嚴重的課題，看來檢察長不會不着手對此展開深入的調查，這亦會是政壇政客將會聚焦的大問題！」

今天在家裏跟在美國休斯敦的老教授「邁斯達」（假名）作每天的通訊，聊起一年多前阿廷的預測。邁斯達認同的說：「當年國會因通俄門事件彈劾特朗普未能成功，是因為共和黨控制的參議院沒有支持，不了了之，但也埋下伏筆，日後他下台時再給他算帳，還有一堆其他的法律挑戰在後頭呢。如競選財務違規的指控，特朗普向成人電影女星丹尼爾斯支付的封口費，阻止她說出讓他丟臉的話，以防她影響2016大選。還有稅務欺詐的問題，他聲稱公司有重大虧損，使他在2016年只繳納了750美元所得稅的大笑話。還有，作家卡若爾聲稱他在一個百貨商場性侵了她，說有DNA來證明此事，也是有待跟進調查的。最新的還有姪女瑪麗特朗普提出的祖父遺產欺詐訴訟等。這只是冰山的一角。一旦他真的下台了，那是明年1月20日中午過後，他失掉了在任總統豁免權的一刻，法律訴訟便排山倒海的衝着他而來！」

我接着說：「原則上，沒有人，包括美國現任和前任總統，能凌駕於法律之上。他不在位，美國的政壇會有點寂寞冷清！」

「才不會沒有了他！聽慣了他的喧嘩噪調，一下子安靜下來，我們的日子會變得非常難過的！沒有了這寶貝，我們絕對活不下去！」