東方日報A1：鄧炳強上任一年　黑暴罪惡跌5成

今日是警務處處長鄧炳強上任一周年，回顧去年11月，本港正值反修例事件最動盪的時刻，黑暴橫行，暴徒四處破壞，幸鄧炳強成功止暴制亂，涉及反修例的罪行大幅下跌50%，社會大致回復平靜。本港經歷黑暴蹂躪及新冠肺炎疫情夾擊，治安惡化，騙案及劫案俱倍升，成為警隊新挑戰，鄧直言，隨着本港經濟轉差，街頭罪案可能上升，警方將投放更多資源到前線，加強預防性巡邏及採取情報主導行動。

鄧炳強接受本報專訪時表示，回想剛接任時，社會仍十分混亂，先後發生中文大學及理工大學的佔領事件，四處有汽油彈，多名同事受傷，一年後，社會大致回復平靜。以去年7月至今年2月的8個月，與今年3月至10月的8個月比較，涉及反修例罪行，包括非法集會、暴動、縱火及刑事毀壞等案件下跌50%、反修例示威被捕人數下跌70%，相關投訴下跌80%，使用催淚煙數目下跌99.8%，而襲擊商舖大幅下跌80%，投擲汽油彈，破壞交通燈及港鐵站更絕無僅有。

對於上任後即扭轉社會局勢，鄧炳強謙稱：「不能這樣說，相信是社會到了此階段，市民對暴力開始厭棄，加上警隊嚴正執法，法庭陸續進行審判，判刑令想犯法的人卻步。」至於被外界形容是「戰鬥格處長」，勇於發聲，出席區議會時亦相當敢言。鄧坦言：「我並非戰鬥格，去年上場時亦曾說自己是剛柔並濟，但有底線，不能逾越，有人犯法就會被拘捕。」

他又指：「出席區議會會議是必須的，亦是我的責任，每次出席區議會會議，我都抱着一種心態，就是解釋警隊的工作，但卻遇到部分區議員作出無理及虛假的指控，我有責任將事實說出，由於我講的都是事實，我理直氣壯，所以不會有壓力。」

鄧直言，上任一年來面對的兩大困難是警隊被抹黑及警員被起底，並說：「警隊於過去175年聲譽良好，但去年卻被大肆抹黑，如8．31死人，新屋嶺拘留中心及警署發生性侵事件，這些虛假的消息對警隊有極大影響，幸隨着法庭審訊，將事件暴露出來，陸續呈現是虛假指控。」而警方亦會盡快澄清這些假消息，包括進行現場直播，將真相向市民呈現。

「同事同佢哋嘅家人被起底，令我好傷感。同事執法是本着公義，卻有人毫無道德底線，將他們及其家人的資料公開，從而影響警隊執法決心。」他又指，未來會加強與前線同事溝通，坦言：「如果自己不親身了解同事的困難，制訂的政策就未必是最有效及最適切的。」故他多次「落地」親身到示威活動及案發現場，感受前線同事工作面對的困難。