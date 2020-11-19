日本城全場88折　買家品盡享各項優惠

疫情反覆，市民要留家抗疫家居用品必不可缺，想一次過買齊家居所需，而且多買多慳，着數優惠又怎可以錯過？連鎖家品店JHC日本城推出「全場88折」優惠活動，包括全場貨品都有88折，可以購入多元化家居用品之餘，更有現金優惠券送，保證慳到盡。

日本城「全場88折」由即日起至11月22日，日日都有賞。

首先：全場貨品88折

買滿$200(折扣後)或以上，再送$50現金優惠券

買滿$680(折扣後)，仲可以即減$50

東網記者在優惠首日到西營盤分店，不少市民一早到場掃貨。「今日有88折，買滿$200仲會送$50現金優惠券，真係好抵！」阮太平日經常到日本城購物，因為價格優惠且有品質保證，今次日本城推出全場貨品88折這個優惠十分合其心意，優惠期間會再來購物，「呢間日本城好近我屋企，落嚟買嘢都好方便。」鄧太則打算在優惠期間購買家居用品及廚具，如洗衣球、平底鑊、碗等，「好抵呀，一有折扣我就會落嚟買，而且依家周圍都有日本城，買嘢好方便，又明碼實價，啱晒我哋啲師奶。」

東網為市民精選5款88折激抵價商品，品質好之餘，價錢相宜，絕對不容錯過。要留家照顧家人的一日三餐，一眾家庭「煮夫」、「煮婦」可以使用伊瑪煮食養生鍋，有18種煮食功能，包括蒸煮、煎炒、烤焗、火鍋、煲湯等等，煮出各式各樣餸菜，原價$699，特價$499，88折後激抵價$439.1。如果想來一個飯後甜品，可以用伊瑪三合一鬆餅機，活動式快拆烤盤設計可輕鬆做出鬆餅、三文治和甜品等等，原價$369，特價$279，88折後激抵價$245.5。

踏入冬季，想喝熱水不用等，松井即熱飲水機可以用來沖泡各類飲品和速食泡麵，備有型格黑和抹茶綠兩色，原價$499，特價$452，88折後激抵價$397.8。儲物方面則有B. Duck儲物箱，設細、中、大三個尺寸，原價由$49.9至$79.9，88折後激抵價$35.2至$57.2。想為浴室裝飾一下亦有優惠，HOMELIFE浴簾共有蒲公英、富士山及狗狗三款圖案，原價$139，特價$119，88折後激抵價$104.7。

要買得抵，可以買齊三個尺寸儲物箱加浴簾，88折後激抵價$241.1，共慳$97.6，再送$50現金優惠券。如果數慳得最盡，可選購伊瑪煮食養生鍋同松井即熱式飲水機，兩樣貨品88折後激抵價$836.9，由於買滿$680(折扣後)即減$50，所以只需付$786.9，共慳$411.1，再送$50現金優惠券。

值得一提的是，「全場88折」推廣活動同時適用於「生活提案」分店，同店內「易購點」電子購物屏幕。而日本城網購JHC eshop (www.jhceshop.com ) 同步都有88折，大部分商品線上線下同部有售，出唔出街都可以買到心頭好。