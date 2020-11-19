多校爆上呼吸道感染需停課　學界轟衞生署訊息混亂無所適從

多間小學爆發上呼吸道感染，衞生署昨起(18日)收緊指引要求爆發學校由停課3天，延長至7天。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早(19日)在電台節目批評，署方的指示不清晰及資訊混亂，令學校無所適從，又指學校至今仍未收到病毒檢測樣本瓶，已計劃安排校方職員自行領取，再分發給學生。

張透露，署方至今亦無向學校發出文件或通告，說明有關上呼吸道感染爆發的停課安排，僅以口頭通知，指若學校在4日內有至少3宗上呼吸道感染個案，可視為爆發，全校需停課7天。他表示，連自己亦非直接獲官方通知，僅從報道中得知衞生部門的最新指引，當時亦未能聯絡相關單位求證。

他又以自己擔任校長的小學為例，稱該校有5班在上周五(13日)及周一(16日)出現上呼吸道感染爆發。由於該校在收到新通知前已上報，故按舊機制只需爆發上呼吸道的班別要停課，質疑全級或全校停課的要求是否太嚴厲。

灣仔區校長聯會主席戴德正亦質疑指，衞生署的指引規格過高，令措施在實行上有困難。他指各校或會出現在不同日子暫停面授課堂，令學生在追趕學習進度時更困難，建議當局可按學生的自理能力，將幼稚園、小學、中學的停課安排分開處理。