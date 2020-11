科大教授言論惹爭議　事後解釋英文翻譯錯誤

李靜君曾發言稱「We belong to the world」引起極大爭議。(科大網頁截圖)

香港科技大學鍾士元社會科學講座教授李靜君於今年5月出席一個網上論壇,發言時曾說「We belong to the world」引起極大爭議。李靜君昨晚(18日)發表中英文聲明反駁,指香港是一個全球城市,解釋當時所説的「Hong Kong belongs to the world」,所指的是香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上有多方聯繫及深厚交往。

李靜君指出,網上對她個人攻擊是基於錯誤訊息及就她英語發言的錯誤翻譯,批評有關指控「斷章取義,錯誤地將belongs該字翻譯成主權上的管屬」。

另外,李靜君當日出席的網上論壇,舉辦方為美國組織「香港民主委員會」(Hong Kong Democracy Council,HKDC),有指李為Hong Kong Democracy Council的成員。李靜君指出,自今年6月30日起,她已經脫離該組織,亦再沒有與該組織有任何聯繫,又強調5月時仍未有《港版國安法》,她在期間的發言為學術分析。

根據科大網頁的介紹,李靜君過去25年來一直研究當代中國發展,提出社會學創見。李在香港中文大學和加州柏克萊大學獲取學位。她在世界各地大學發表主題演講,並出任多個顧問委員會成員,以提升研究及教學水平。她亦協助推動成立多個研究中心,包括促進勞工及就業研究、性別研究、社會理論以及中國研究等這些範疇。