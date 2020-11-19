相思灣村違建道路今早冇人開工　村長到場視察　環團促盡快復修

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方報業集團（下稱東方）揭發近一個月，地政總署裝設石躉和鐵柱阻止車輛進出，連日派工人在神秘丁屋前的違建道路部分路段鑿地，聲言會噴草修復土地。今日(19日)未見工人在神秘丁屋旁工作，昨日在中邦發展有限公司土皮鑿地的挖泥車則被運走，其間一輛白色私家車到場視察，車輛屬相思灣村村長林德強擁有。有環團認為有人清走私人地的石屎是應規劃署要求，而即使位於官地的石屎亦應由違規者清理，不應由政府派員使用公帑埋單。

地政總署已派人在違建道路裝設12個石躉及多支鐵柱，又豎牌標示政府土地，聲稱噴草復修的工序在傳媒監察及環團抨擊下，才鑿開石屎再進行復修，日前神秘丁屋旁的斜坡位置已鑿開石屎，並以夾斗車將約3吋厚的石屎運走。不過，今早記者到場視察，神秘丁屋附近未見有工人在場工作。而位於自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店，今晨如常營業，惟未見有人租用獨木舟。

至於違建道路另一端入口位置的私人土地，今早則有大型吊臂車到場，將昨日鑿地的藍色挖泥車運走，有一輛白色私家車到場視察，車上有兩名男子，有人自稱村長，該車車主為林德強，與相思灣村原居民村長同名。據知該地段早前遭規劃署票控而未有派代表到庭的中邦發展有限公司持有。

「涉事者係應該要做嘢！」長春社公共事務經理吳希文指，土地破壞者近日派員到違建道路的私人土地鑿開石屎，應是接獲規劃署的恢復原狀通知書，要求把土地恢復原狀。他強調即使現時發展商已被檢控，亦應履行規劃署的要求，兩者並無衝突，「唔係話檢控咗、罰咗錢就算數，都要恢復原狀。」

吳又認為，除私人土地外，違建道路被破壞的官地亦應由涉事者負責，不應由地政總署協助「執手尾」及由公帑埋單，再次重申牽涉成本需由涉事者支付，「唔好畀一個錯誤訊息公眾，就係破壞咗會由部門幫你清理。」