中大畢業禮網上舉行多「甩轆」　新亞書院直播畫面多次中斷

香港中文大學原定今日（19日）至21日及12月3日舉行畢業禮，但校方指新冠肺炎確診個案回升，決定改於網上進行，校園內不再舉行任何實體典禮及慶祝活動。畢業禮分書院舉行，典禮現場只有校方代表、嘉賓、教授及學生代表等人。惟今早新亞書院網上直播畢業禮期間有不少技術「甩轆」，新亞書院院長黃乃正發言期間，直播多次中斷。

中大畢業禮的網上直播對外公開，各書院以直播畫面展示出各畢業生名字，代替頒授學士學位。現場所見，所有出席人士均戴上口罩，中大新亞書院院長黃乃正發言時則除下口罩。黃一上台便表示，網上舉行畢業禮是不得已的做法，他代表書院向學生致歉，又指今屆畢業生經歷很不一樣的畢業年及畢業典禮，籲大家珍惜與家人相聚，並適應疫情新常態。

不過，黃發言期間直播曾中斷多次，在嘉賓梁元生教授發言時直播畫面更彈出「直播結束」字眼，選取其他直播來源卻見畢業禮仍然繼續進行中。至於同樣時間舉行的崇基學院畢業禮，現場所見約有30至40人出席，網上直播過程較順利。

中大副校長吳基培是崇基學院畢業禮主禮嘉賓，他勉勵畢業生在疫情期間要逆境自強，指以往不少人認為成功是畢業後找到高薪厚職，但疫情令經濟受挫，指同學畢業後或要接受較短期的工作或兼職，但切勿因工作未如理想而放棄。他又呼籲同學要不斷學習及反省自身不足，雖未來前景不明朗，但面對社會轉變，仍要自強適應新環境。