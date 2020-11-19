港大深圳醫院昨起為居粵港人覆診　首周收3400宗申請

受入境檢疫措施影響，居內地港人回港覆診有困難，港府本月10日起資助居廣東省港人到香港大學深圳醫院覆診，院長盧寵茂今日(19日)接受訪問時透露，指昨日(18日)開始有港人應診，至今已收到逾3400人申請。不過，他指收到的病歷紀錄有部分資料不齊全，增加診症難度。

盧表示，首日有20名港人求診，他們需先經手機程式授權醫院向香港申請電子健康紀錄複本，醫院首周收到3400多宗申請，當中80%申請已轉交醫管局，並已收到當中208名病人的病歷。不過，他發現收到的電子病歷資料不足，例如只有病人住院紀錄、用藥紀錄或以往預約記錄，令醫院要花更多時間安排病人到合適的專科。

他指當病人完成診症後，會收到紙本病歷，回港後可供醫管局作為參考。盧認為居內地港人在當地治療是未來發展方面，有需要探討病歷互通的安排。他又指今次疫情下有此特別計劃，是病歷互通很好的試點，惟今次仍只是有限互通，他希望長遠可做到直接互通。

港府早前宣布，居廣東省、且已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的港人，可獲資助在港大深圳醫院覆診，每次只需繳付100元人民幣診金，餘下費用差額由港府支援計劃資助。每名病人可受資助上限總額為2000元人民幣。病人可委託港大深圳醫院申請香港電子健康紀錄互通系統，授權醫院查閱電子健康紀錄。