黎智英死撐無支持特定美總統候選人　學者質疑為抹黑拜登報告甩身

官司纏身的壹傳媒黎智英再次公開乞求國際社會關注香港！黎智英今早(19日)於網上直播稱，香港現時不能遊行，立法會自泛民總辭後失去職能，擔心涉及香港的新聞變少，會令國際社會忘記。他談及美國大選時又死撐，自己沒有支持特定美國總統候選人，學者批評黎智英乞求國際社會關注，旨在國際社會關注他本人，因為他害怕前左右手Mark Simon涉造假報告抹黑美國總統當選人拜登事件，最終會被美方追究而成為「棄卒」。

黎智英今早進行網上直播，被問到為何仍未離開香港時稱，自己護照被扣起故不能離開，但同時聲言個人處境愈危險，愈能為港付出，因此要留下來向國際社會繼續講解香港情況。

黎智英及壹傳媒於美國大選期間，多次有傾向支持美國現任總統特朗普的言論及報道，但隨着拜登成為美國總統當選人，壹傳媒被指對拜登的態度變得緩和，黎智英死撐自己並非支持哪一位候選人，而是關注對華政策取向，他並稱，拜登上台後會跟隨特朗普對華政策一段時間，其後再受國際和國民影響而作出改變。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，國際社會一直有關注香港局勢，近日泛民議員總辭於外國亦有廣泛報道，他認為，黎智英不斷呼籲國際關注香港，可能是希望國際關注黎本人，因為黎現時「四面楚歌」，一方面官司纏身，另一方面死撐沒有特定支持美國大選個別候選人，而是關注美方對華政策，只是希望「甩身」，避免拜登一方追究Mark Simon涉造假報告。