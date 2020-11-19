侍應非法集結判社服　上訴庭指原審原則犯錯改判囚3月

去年10月31日萬聖節當晚，有數百人在中環擺花街集結，警方驅散示威者時拘捕多人，其中有一名24歲男侍應鍾嘉豪早前承認非法集結罪，被判接受120小時社會服務令。律政司認為判刑明顯過輕申請判刑覆核，上訴庭今（19日）開庭處理。辯方力陳社服令已具阻嚇性，律政司代表則指案中的集結規模龐大，被告更是有預謀犯案，應判處即時判監。3名法官潘兆初、彭偉昌及潘敏琦聽罷雙方陳詞後，認為原審裁判官原則犯錯，改判被告入獄3個月，稍後會以書面判詞解釋理由。

對於原審裁判官在判刑時指，事發的集結相對輕微，律政司代表直指是錯誤判斷，重申當日有約500人聚集，維持達25分鐘，屬大規模集結，當中不少人帶着面具令警方難以識別身份，有潛在暴力風險。而且被告一直站在前排，更投擲了兩個麻包袋，屬積極參與者，並對在場人士有鼓動作用。此外，被告攜帶了眼罩、手套等裝備，屬有預謀犯案。

被告鍾嘉豪被控於去年10月31日，在中環擺花街11至13號外參與非法集結。案情指事發日晚上10時許，約400至500人在中環擺花街集結，堵塞行車道及高叫口號。警方到場進行驅散行動，期間見頭戴鴨舌帽、用圍巾蒙面的被告站在人群前排，兩度將放在地上麻包袋掉向前方。警方上前將他拘捕，他在警誡下保持緘默。