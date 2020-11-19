腸道微生態失衡致免疫力不足　中大研配方可降患新冠肺炎風險

腸道微生態主宰人體免疫力，當出現失衡，免疫力便會下降，增加病毒感染風險或出現併發症。中大醫學院研究發現，40%港人腸道微生態出現失衡，團隊研發出微生態免疫力配方，能有效改善整體腸道微生態環境及提升抵抗力，展望配方可在今年內面世，以減低市民感染新冠肺炎的風險。

團隊招募了近1000名市民，發現40%港人出現中等至嚴重程度的腸道微生態失衡，缺少益菌，惡菌卻增加，而新冠肺炎患者亦有嚴重的腸道微生態失衡，情況相似，中大醫學院腸道微生物群研究中心主任黃秀娟相信，原本已有腸道微生態失衡的人免疫力較低，容易感染新冠肺炎。

團隊在第三波疫情期間，為25名新冠肺炎患者服用新配方，為期28日，發現不論嚴重程度，所有患者的症狀均於兩周內消失，而沒有使用配方的患者，只有一半病人達致此效果。此外，近9成患者更有效產生新冠病毒中和抗體，發炎指數亦明顯回落，腸道微生態失衡狀況也改善。

中大醫學院院長陳家亮表示，腸道微生態失衡以致免疫力下降的問題普遍，患者表面上健康，無病徵；而西方飲食習慣所引致的肥胖、糖尿病、大腸癌等，亦與腸道微生態失衡有關。陳指，腸道微生態失衡有多種成因，但強調，媽媽懷孕期的飲食習慣已開始影響胎兒健康，三歲前更是黃金期，應盡量避免進食添加劑。

陳續指，配方不單改善腸道微生態，提升免疫力，亦可令治療更有成效。陳舉例指，有癌症病人對標靶藥出現抗藥反應，在改善腸道微生態後，令藥物反應變為有效。他又提醒市民，市面上有不少聲稱提升免疫力的產品，但未有科研數據證實，而且並不是單靠補充益生菌便可提升免疫力，而腸道微生態非常複雜，要改善整個組合才有效，又稱新配方並不是藥物，無副作用，市民毋須擔心。