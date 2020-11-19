政府修例旅館限一房4人　酒店業傍晚與政府開會商討安排

政府修例限制旅館每一間房最多容納4人，同住家庭則除外。

疫情下酒店宅度假Staycation成風，惟屢爆酒店群組感染引發播毒風險。政府修例將《旅館業條例》下所指的旅館(包括酒店)納入表列處所，並限制一間房內最多4人(同住家庭除外)聚集，法例修訂將於明日(20日)生效，惟正式實施日期及執行未定。酒店業界今日(19日)傍晚將與政府開會，商討有關情況，會後再公布詳情。

政府昨日(19日)刊憲，宣布將《旅館業條例》下的旅館，納入處所令和限聚令中的表列處所，適用於酒店等地方，違例者可被票控，法例明日生效，具體執行日期仍待與業界商討後才能作決定。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城透露，酒店業界今日(19日)傍晚將與政府高層開會，商討有關情況，會後會公布詳情。

然而，政府上周已有預告，稱研究修例規管旅館，除限制每間酒店房間人數至4人，又要求酒店登記訪客資料，並規定酒店須執行一系列防疫措施，包括為進入酒店的人士量度體溫、確保檢疫人士與其他住客分隔於不同樓層等。

《旅館業條例》下的旅館不但包括酒店，賓館亦包括在內。香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，政府曾於本周二（17日）與賓館業界就修例事宜開會。但會上，業界都表示難執行，由於人手不足，幾乎9成賓館都屬於小本經營，在疫情下不少賓館老闆兼任前台員工，確實難以分身為訪客登記，更難確保房間不超過4人。