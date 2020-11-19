配合旅遊氣泡啟動　保安局料日內調低新加坡外遊警示至黃色

新加坡目前仍被保安局發出紅色外遊警示，建議如非必要，避免前赴。

因應新冠肺炎疫情，保安局自今年3月17日將所有海外國家列入紅色外遊警示，惟隨着下周日（22日)港府與新加坡啟動「旅遊氣泡」，據悉，保安局計劃在周日前將新加坡的外遊警示，由目前的紅色調低為黃色。

對於保安局仍未調低對新加坡的紅色外遊警示，有旅遊業界人士表示感到奇怪，因紅色警示是建議：「調整行程，如非必要，避免前赴」，認為與推動「旅遊氣泡」鼓勵兩地旅客旅遊的意向背道而馳。

商務及經濟發展局早前向立法會會經濟發展事務委員會發出的文件提及，會將新加坡的警示降低為黃色（客工宿舍及客工康樂中心除外）；並指以及就所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境的措施，作出部分調整，容許來自新加坡的「航空旅遊氣泡」旅客入境香港。

另外，保安局的網頁亦顯示，英國目前同時被港府列入紅色及黃色的旅遊警示。前者是因為新冠肺炎疫情，後者則因為歐洲接連發生襲擊事件，英國政府於本月3日提升英國恐怖威脅級別至「嚴重」級別，翌日調整至「高」。