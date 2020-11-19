路政署增設易行城市管理處　擬開18個職位涉3360萬年薪

為鼓勵市民以步行代替坐車，政府近年積極推行「香港好．易行」政策，並推行多項地區工程計劃改善道路。運輸及房屋局今(19日)向立法會交通事務委員會提交文件，建議在路政署下增設「易行城市管理處」部門，統籌有關項目，並聯同區域辦事處增設6個首長級常設職位，包括1名易行城市管理處處長，另會增加12名非首長職位。12名增設的職位，料涉年薪及福利等開支約3360萬港元。

路政署表示，現時易行政策下正推動數以百計項地區工程，包括在「人人暢道通行計劃」下加建無障礙通道設施、多區行人通道上蓋、上坡電梯系統以及改善行人連接路等。有關工程督導工作現時分散由該署副署長及主要工程管理處處長兼顧，惟兩名首長原先工作繁多，如要督導正在建設的中九龍幹線及規劃中的十一號幹線等大型工程，工作量已超出負荷，難以兼任計劃下500多項工程項目。

該署建議在其轄下增設新部門，名為易行城市工程管理處，設一名首長薪級第3點的處長，及3名首長薪點第1點的總工程師，分管上坡設施、暢道通行及行人連接三方面工程。同時將增加12名非首長級職位，以及從內部調配77名非首長職員到新部門。

此外，該署亦建議在現行新界區辦事處下增加新界維修護養部，以及在市區辦事處下增加市區維修護養部，並各設一名首長薪級第1點的總工程師，以負責督導及訂制相關區域內的維修護養策略等。未來中九龍幹線等大型工程落成後，有關維修工作亦會交由該區維修護養部負責。