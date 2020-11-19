疑不滿被攝涉強吻青年　退休女警否認非禮受審

兩幫政見不同的人士去年9月初在長沙灣海麗邨起爭執，期間6旬退休女警質問27歲青年為何拍攝時，涉突然趨前輕吻青年咀唇，青年繼續拍攝，女警疑罵青年：「信唔信我再錫你？」又推青年的手機，令手機撞向青年面部。退休女警事後否認一項非禮和兩項普通襲擊罪，案件今（19日）在西九龍法院開審。

67歲的被告吳葉淑芬報稱退休。她被控於去年9月5日，於長沙灣海麗邨海和樓公園內非禮男子X，另兩度襲擊該X。

X在屏風後作供，指當晚現場有上百人聚集爭執，有人指摘一名女子打人，X於是留下圍觀。此時被告亦與在場人士口角，X用手機拍攝，被告上前問X為何拍攝她，X回應：「影你係咪唔得？」被告即趨前並親吻X咀唇一下。

X即時退後並抹咀，見被告狀似再向前行，X遂推開被告。過了一會，X繼續拍攝，被告再行前問X為何拍她，揚言：「信唔信我再錫你？」又用手打落X手機，手機再撞落X的面。

警方隨後到場，將X和被告帶往警署，警員指X曾推開被告，故以普通襲擊罪拘捕X，並表示也會拘捕被告。X指有白衣警員稍後問他是否願意和解，X拒絕，最終獲准保釋。

控方隨後播放現場片段，顯示被告行近事主後，突傾前快速吻了X咀唇一下。其後在場人士不停指摘被告「好X核特」，有人則叫X：「留返啲口水，留返啲DNA！」

辯方質疑，X早知被告夫婦是警員，拍片是為了「起底」，又指被告吻X是出於意外，X不同意。