新一輪保就業名單出爐　東亞銀行擸1.14億　香港快運獲2774萬

第二期保就業計劃補貼僱主9至11月支薪，第五輪獲發資助僱主名單今日(19日)出爐，金門建築有限公司獲最多補貼，涉及資助額達1.62億港元，承諾受薪僱員為6066人；其次是東亞銀行有限公司，獲批出1.14億港元，員工人數為4290人；第三為美聯商業管理有限公司則獲發6335萬港元，涉及3141名員工。

「保就業」計劃秘書處指，新一批領取第二期工資補貼的僱主名單涉及約5000名僱主，發放工資補貼額約18億港元，承諾受薪僱員人數逾7.8萬人。國泰航空旗下的香港快運航空有限公司亦有申領補貼，獲批出2774萬，承諾受薪僱員為1026人。

香港快運早前宣布，將會大幅削減員工薪酬，機師在完全停飛期間，薪酬將被減25%至40%，而機艙服務員的薪酬約10%。該公司又向地勤人員推出第三輪自願無薪假計劃，在明年上半年放20日無薪假，若機組人員不接受新服務條件將被終止合約。