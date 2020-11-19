疫情至今料耗20億即棄口罩　環團促政府研回收再造

新冠肺炎疫情肆虐下，即棄口罩成為市民每日外出的必需品，然而環保團體綠領行動今日(19日)公布調查結果，發現逾九成市民使用即棄口罩，團體估計疫情至今香港市民共消耗20億個即棄口罩，即等同110萬個膠樽，建議在疫情持續的情況下，市民可嘗試使用防護性能類同的可重用口罩，又建議政府研究廢棄口罩回收再造工作。

綠領行動於今年10月13日至31日期間，以網上形式訪問1095名市民，發現92%受訪者(1009人)表示慣常使用即棄口罩，按受訪者比例推算，全港市民在2月至11月中，消耗20億個即棄口罩；其中56%每周使用7至10個，另有7%人一周使用11個以上即棄口罩；而使用即棄口罩的主要原因為防護程度較高(81%)、較衞生(81%)和家中有大量存貨(35%)。然而，團體指三層即棄口罩中有兩層的主要材料為聚丙烯，材料難以分解，有相關文章指需要用450年才可以分解，加上有市民把口罩遺留在山野與海洋，對環境影響很大。

雖然調查亦發現有88%受訪市民認同及十分認同即棄口罩會破壞環境，亦有68%市民表示支持日後使用可重用口罩，但約一半(54%)市民對可重用口罩的了解一般，或擔心其防護性能與價錢。團體於是在坊間搜羅20款可重用口罩，比較它們的過濾能力，當中BFE或PFE超過95%的共有10款，其中8款更達第二級或以上，即過濾能力可高達99%以上。此外，VFE達95%以上的亦有6款，部分價格每日更低至1港元，如Xpure Anti-Pollution Mask的非更換濾芯口罩，其VFP亦超過99%，可使用200次，平均每日只是0.8港元。

綠領行動高級公共事務主任黃宇深認為，市民對可重用口罩存有誤解，並指出可重用口罩長遠使用價格更划算。又表示現時可重用口罩的角色定位不清晰，建議政府當局應該檢視市場上可重用口罩的防護規格，繼而制訂使用可重用口罩場合指引。另亦可參考法國、英國做法，透過回收、消毒等工序將即棄口罩變成原材料，把廢物循環再用。