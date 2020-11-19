過百中大畢業生遊行宣揚港獨　葛珮帆促校方報警

香港中文大學有過百名畢業生及學生於校內遊行，期間高呼反修例口號及手持港獨旗幟，為反修例衝突事件默哀。有議員及大律師指有關行為含有港獨意味，或涉違反《港區國安法》，認為校方有責任報警處理。

中大原定今日(19日)起一連三日舉辦畢業典禮，惟校方早前宣布，因疫情影響改為於網上進行。有人發起在校內遊行，有過百名中大畢業生及學生手持抗爭標語，期間高呼反修例口號。

執業大律師龔靜儀指，人群在校園在遊行時展示反港獨橫額與標語，以及歌唱「港獨」歌曲，涉分裂國家、破壞國家統一、以及顛覆國家政權。她稱今次遊行宣揚港獨及分離主義，上述行為屬違反《港區國安法》第20條及22條，並證據確鑿，但由於參與遊行人士以不同物品遮蓋面部，或難以定罪。

龔又稱，公眾人士可進入校園，故校園屬公眾地方，遊行人士或違反禁聚令。她指，根據《警隊條例》第50條(3)，如任何警務人員有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處，則居住在該處或管理該處的人在該警務人員提出要求時，須容許該警務人員自由進入該處，並給予一切合理的便利，以便他在內搜查。換言之，警方毋須經校園同意，反而校園保安應讓警方進入，並給予便利。

身兼大律師的議員容海恩指，遊行人士展示港獨橫額，無論是否在校園內宣揚港獨，均違反《港區國安法》，但在校園內荼毒學生，則罪加一等。對於部分人士遮蓋面容，容質疑相關人士「博懵」、意圖逃避刑責，強調如警方認為有罪案發生，無論有人報警與否，皆可立即做出執法行動。

容又稱，校園本應作育英才，並非討論政治訴求，校方有責任阻止校園內出現宣揚港獨的行為發生，並非任由示威者為非作歹，故建議校方發出指引，防止同類事情再度發生。

《港區國安法》第20條訂明，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下旨在分裂國家、破壞國家統一行為之一的，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪；第22條訂明，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪。

曾任中大校董會成員的議員葛珮帆指，學生高呼「光復香港，時代革命」口號，更齊唱「願榮光歸香港」的所謂「國歌」，均有宣揚港獨的含意及意味。而自《港區國安法》實施後，社會好不容易地稍為回復平靜，社會應集中火力對抗疫情及重啟經濟，中大學生的表現令人憂慮，擔心校園政治化的局面再度加劇，重演暴力場面，認為中大校方有責任作出管治，包括可考慮報警處理。

葛又指，過百名中大學生聚集，並參與遊行，明顯違反現時的4人禁聚令，即使學生身處校園範圍亦沒有特權，不希望看到社會中有人隨便作出違法行為，並希望學生回歸理性。