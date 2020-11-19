未展示警員編號違人權法　警方會研究判詞適當跟進

高等法院今早(19日)裁定警方未有展示所有警員編號，違反香港人權法，並指現行監警會並不足以處理對警方的投訴。警方表示，知悉法庭裁決，會與律政司研究相關判詞，檢視及適當跟進。監警會主席梁定邦則表示，不認為警方是蓄意違法。

梁定邦向傳媒表示，警員不展示編號，警方當時解釋，是有行動需要。他又說，有人被打亦要清楚背景和原因，認為世界不是只有一面，不應妄下判斷，「我唔認為警方是蓄意違法，若警方是蓄意違法，要有足夠的證據，有關證據現時並不存在。」監警會詳細研究和檢視有否需要跟進。

他又謂，監警會的確改變不到投訴警察課的結果，但有一定的功能，就是可向行政長官提出反對意見，當然未做過，但在法律上有這個可能性，監警會不是照單全收，要看事實才說同意不同意。在不同意中，可最後向行政長官反映意見。至於監警會有沒有調查權？梁定邦重申，不是由他們決定，要問行政長官。

被問到今次的判決，是否對當時無法投訴的人士不公平，梁定邦指出，香港是法治社會，如果有任何人認為不公平，希望追討，會有法庭程序處理，如果香港沒有法治，就無法成為金融中心。